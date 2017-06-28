Fransa'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Bir süredir transfer gündemini meşgul eden 'Oğuzhan Özyakup Marsilya'ya transfer olacak' iddialarına Fransa'dan yanıt geldi. Fransız gazeteci Fabrice Lamperti, Beşiktaşlı oyuncunun transfer olacağı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Fransız gazetesi La Provence’ten Fabrice Lamperti, Fransız televizyonunda transfer dedikoduları hakkında konuştu. Lamperti, Türk basınında çıkan iddiaları yalanlarken, “Oğuzhan, Marsilya’nın planları arasında yer almıyor. Gündemde hiç olmadı, çıkan iddialar gerçeği yanıstmıyor” dedi.

24 yaşındaki Oğuzhan Özyakup, geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkarak 5 gol ve 10 asist kaydetti.