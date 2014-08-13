Fransa’dan Kürtlere silah sevkiyatı



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, silah sevkiyatı için gereken hazırlıkların geçen günlerde tamamlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı, Bağdat yönetiminin de Fransa ile hemfikir olduğunu kaydetti. Fransa'nın silah sevkiyatının bugün başlaması bekleniyor. Şu ana kadar ne tür silahların gönderileceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Fransa Avrupa ülkeleri içinde bir uzlaşma sağlanmasına çabalamış, ancak başarılı olamamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Avrupalı mevkidaşlarının "yaz tatillerini kriz görüşmelerine kurban etmeyi istemedikleri" eleştirisinde bulundu. Fabius, “Tatil dönemi olduğunu biliyorum, fakat insanlar ölüyor. Böyle bir durumda tatilin yarıda kesilmesi gerekir” dedi.

Bir gün önce AB ülkeleri, Kürt güçlerine silah yardımı yapılıp yapılmaması konusunu masaya yatırmış, ancak ortak bir tutum üzerinde uzlaşamamıştı. Aralarında Almanya'nın da olduğu çok sayıda Avrupa ülkesi insani yardım ve askeri teçhizat sevkiyatı ile yetinilmesi gerektiğini savunuyor. Askeri malzeme ihracatı yapmak isteyen Avrupa Birliği ülkelerinin AB'den onay alması gerekmiyor.