Fransa'dan İsrail'e göç artıyor



Philippe Braham, Paris’teki Yahudi süpermarketinde çabucak Şabat alışverişini halletmek istiyordu. Ancak bu ne yazık ki onun son alışverişi oldu. Kanlı rehine dramında hayatını kaybeden Braham’ın ölüm haberi 14 yaşındaki oğluna İsrail’de erişti. Annesiyle geçen yaz İsrail’e göç eden Refael, „Ben buraya gelmeseydim, belki de babamla süpermerkete gitmiş ve şimdi ölmüş olacaktım“ diyor. Kriz ülkesi İsrail'de kendini Avrupa'nın göbeğinden daha güvende hisseden Yahudilerin sayısı artıyor.

Netanyahu'dan "İsrail'e yerleşin" çağrısı

İsrail‘e en fazla Yahudi göçmen veren ülkeler listesinde Fransa 2014 yılında ilk kez birinci sırada yer aldı. Refael ve annesi Carole gibi geçen yıl Fransa’dan İsrail’e göç edenlerin sayısı, 2013'e göre iki kat artışla yaklaşık 7 bine yükselerek rekor kırdı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Paris’teki yeni terör dalgasının ardından Fransa’daki Yahudilere İsrail’e yerleşmeleri çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı, geçen hafta düzenlenen kanlı saldırılarda ölenlerin anıldığı sessiz yürüyüşün ardından Paris’i terk etmeden önce yaptığı açıklamada, tüm Yahudileri „kollarını açıp beklediklerini“ kaydetti.

Antisemitist olaylar ve saldırı korkusu ana nedenler

Fransız Yahudileri arasında İsrail’e göç edenlerin sayısındaki artışın arkasında özellikle antisemitist olayların artması ve saldırı korkusu yatıyor. „Fransa’da yoğun Yahudi düşmanlığı var, herkes İsrail’e gelsin“ çağrısı yapan Carole, „Oğlum ve ben kendimizi en güvende burada hissediyoruz“ diyor. Paris’teki süpermarkette öldürülen Philippe Braham’ın eski eşi, İsrail’e göç kararında son noktayı, Gazze Savaşı sırasında Müslüman komşularının İsrail karşıtı gösterilerinin koyduğunu belirtiyor.

"Göç edenlerin çoğu dindar"

2000 yılından bu yana Fransa’dan İsrail’e göçü mercek altına alan bir araştırma yapan Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nden Profesör Esther Schely-Newman, radikal İslamcıların olası saldırılarından duyulan korkunun İsrail’e göç konusunda katalizör etkisi yaptığını, ancak kesinlikle tek neden olmadığını söylüyor. Fransa’daki Yahudilerin büyük bir bölümünün Kuzey Afrika kökenli olduğunu ve İsrail’i vatanları olarak gördüğünü belirten Schely-Newman, göç edenlerin çoğunun dindar olduğunu ve inançlarını açıkça yaşayabilmeyi istediklerini söylüyor ve „Yahudi olmak İsrail’de sorun değil, insanların başlarını kipa ile, bu küçük takkeyle örtüp sokağa çıkmaktan korkmalarına gerek yok“ diyor.

İsrail Göç Bakanlığı’ndan Oschrat Chazan, üç yıl önce Toulouse kentinde bir Yahudi okuluna düzenlenen saldırının ardından Fransa’dan İsrail’e göç eden Yahudilerin sayısında sürekli bir artış kaydedildiğine dikkat çekiyor. 2012 mart ayında radikal İslamcı bir saldırgan, okulun önünde üç çocuk ve bir öğretmeni vurarak öldürmüştü. „Fransa’da Yahudiler için durumun giderek kötüleştiği duygusu hakim“ diyen Chazan, Avrupa’daki ekonomik zorlukların da etkisinin olduğunu vurguluyor.

Göçmen sayısının artacağı tahmin ediliyor

Fransa’da yaklaşık yarım milyon Yahudi yaşıyor. Netanyahu, Avrupa’dan nasıl daha fazla Yahudi’nin İsrail’e göç etmeye cesaretlendirilebileceği konusunda çalışmalar yapması için bir bakanlar komisyonu kurdu. İsrail Göç Bakanlığı da Fransa'da potansiyel göçmenlere yönelik reklam yapıyor. Yeni göçmenlere çok sayıda kolaylık ve avantaj sunuluyor. Paris'teki saldırının ardından göçmen sayılarında bir artış olacağını tahmin ettiğini belirten Chazan, „Tam bir hücum için hazırlık yapıyoruz“ diyor. Bu arada Paris'te rehine krizinin yaşandığı süpermarketin sahibi de İsrail'e göç etmeyi planlıyor. Almanya‘daki Bild gazetesinin haberine göre, dükkan sahibinin kardeşi, „Saldırıdan hemen sonra bana ‚Kılpayı hayatta kalmayı başardım, çalışanlarım, müşterilerim öldürüldü. Paris'te daha fazla kalamam, İsrail'e gideceğim‘ dedi“ şeklinde konuşuyor.