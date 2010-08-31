-FRANSA'DAN İRAN'A "BRUNİ" TEPKİSİ PARİS (A.A) - 31.08.2010 - Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni'ye yönelik hakaretlerinin ''kabul edilemez'' olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, ''İranlı yetkililere, Kayhan isimli gazetenin, içlerinde Carla Bruni de olmak üzere bazı Fransız şahsiyetlere yönelik hakaretlerinin kabul edilemez olduğunu bildirdik'' dedi. Sözcü, diplomatik yollardan Paris'in tepkisinin Tahran yönetimine iletildiğini söyledi. Fransa, İran'da zina suçu işlediği gerekçesiyle recm cezasına çarptırılan 43 yaşındaki Sakine Muhammed Aştiyani için AB'nin ortak girişimde bulunmasını istemişti. Sarkozy'nin eşi Carla Bruni de Sakine'nin affedilmesi için kişisel girişimde bulunmuştu.