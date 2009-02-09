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Ekonomi

Fransa’dan iki dev için 6 milyar Euro’luk yardım

Fransa, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Renault ve Peugeot-Citroen'e 6 milyar Euro yardım yapacak.

09 Şubat 2009 02:00

Fransa, küresel ekonomik kriz döneminde zor günler geçiren Renault ve Peugeot-Citroen otomobil üreticilerine 6 milyar Euro kredi yardımı yapacak.

Le Ligaro ve Lec Echos gazeteleri, devletin beş yıl süre içinde yapacağı bu yardım karşılığında, "otomobil şirketlerinden, işçi çıkartmamalarını ve Fransa'daki fabrikalarını kapatmamalarını isteyeceğini" yazdı.

İki gazete, iki şirkete yapılacak kredi yardımlarının faizlerinin yüzde 5 veya 6 civarında olacağını ve 6 milyar Eurotutarındaki kredinin iki şirket arasında eşit paylaştırılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, söz konusu yardımın detaylarını bugün düzenleyeceği bir toplantıyla kamuoyuna açıklayacak.

Otomobil sektörü, yaklaşık 2,5 milyon çalışanıyla, Fransız sanayisinin en önemli "atardamarı" olma özelliğini taşıyor.

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