Fransa'dan idam uyarısı, Rusya'dan sonuca saygı çağrısı

Türkiye'de anayasa değişikliklerinin dün yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51,4 "Evet" oyu ile kabul edilmesine, Avrupa ülkeleri ile Rusya'dan farklı tepkiler geldi. Fransa idam cezasının getirilmesi ile ilgili bir referandum düzenlenmesinin Avrupa değerleri ile kopuşa yol açacağını vurgularken, Rusya referandum sonuçlarına saygı gösterilmesini istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande'ın ofisinden yapılan açıklama, 'Türk toplumunun teklif edilen reformlar etrafında bölündüğü' belirtildi.

Açıklamada ayrıca idam cezasının yeniden yürürlüğe konulması ile ilgili bir referandum düzenlenmesinin Türkiye ile Avrupa değerleri arasında bir kopuşa yol açacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı konuşmada idam cezasıyla ilgili olarak da bir referanduma gidilebileceğini söylemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise sonuçların bu kadar yakın olmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir sorumluluk yüklediği ve Türkiye toplumunun ne kadar bölünmüş olduğunu gösterdiğini söyledi.

Berlin'den yapılan açıklamalarda ayrıca referandumun sonuçlarıyla ilgili kaygılara cevap verilmesi gerektiği belirtildi. Türkiye vatadandaşlarının kararına saygı duyulduğu fakat hükümetin Türkiye toplumunun bütün kesimleriyle diyalog kurması gerektiği vurgulandı.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Komisyonu ise Pazar günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin anayasa değişikliği ile ilgili olarak geniş bir toplumsal mutabakat sağlaması gerektiğini belirtmişti.

Diğer yandan Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Türkiye'nin AB'ye girebileceğine dair 'kurgunun' artık sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise yaptığı açıklamada Türkiye'de düzenlenen referandumun sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

"Referandum Türkiye'nin iç meselesi" diyen Peskov, halkın iradesine saygı gösterilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.