Fransa'dan faizsiz bonoya 'laiklik' engeli

Fransa Hükümeti’nin Arap sermayesini çekmek için düzenlediği ‘faizsiz bono’ öngören yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi’nden döndü. Mahkeme, Sosyalist Parti’nin başvurusu üzerine incelediği yasayı ‘laiklik ilkesine’ aykırı bularak iptal etti.



Fransa Hükümeti’nin dünyanın iştahını kabartan Arap sermayesini çekmek için düzenlediği “sukuk” adı verilen faizsiz bono uygulamasını getiren yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi’nden döndü. Yüksek Mahkeme, Sosyalist Parti’nin başvurusu üzerine incelediği yasayı “laiklik ilkesine” aykırı buldu.



Senato’da, geçtiğimiz mayıs ayında, küçük ve orta ölçekli şirketlere dönük yasa, görüşülürken UMP’li milletvekili Philippe Marini bir önerge vererek yasaya “faizsiz gayrı menkul alımını kolaylaştıran bono” uygulamasını ekletti. Yasa tartışılmadan, senatörlerin de dikkatlerinden kaçarak Senato’dan geçti. Ancak Parlamento ayağında önergenin içeriği farkedildi ve tartışma büyüdü. Anamuhalefet Sosyalist Parti milletvekili Henri Emmanuelli’nin, “Biz Fransa’dayız. Kilise ve devleti ayırma ilkesine ters düşüyorsunuz. Şeriat prensipleri ve Kur’an emirlerine göre yasa yapıyorsunuz.Eğer Müslümanlar zenginse Fransa’ya hoşgeldiler, eğer fakirlerse onları uçaklara doldurup geri gönderiyorsunuz” sözleri üzerine tartışma büyüdü. Sosyalist Parti, yasanın Anayasa’daki laiklik ilkesine aykırı olduğunu ve Fransız yasalarının Şeriat hükümlerinin emrine giremeyeceğini savunarak düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götürdü.



Yasayla uyuşmuyor



Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, önerge ile oluşturulan 16’ıncı maddenin laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirterek yasayı reddetti. Yüksek Mahkeme ayrıca, böyle bir düzenlemenin küçük ve orta ölçekli şirketlerle ilgili bir yasayla getirilmesini de eleştirerek yasayı usulden de bozdu. Arap turistlerin gözdesi ve 4 milyonu aşkın müslümanın yaşadığı Fransa, bu ilginin yatırımlara da dönüşmesi için çaba harcıyor.



Faizsiz bono nedir



Batı ülkeleri Körfez’deki Arap sermayesini çekebilmek amacıyla, Bakara Suresi’nin “Allah ticareti yasal ve meşru ama faizi haram görür” emrini aşmak için formül arıyor. İngiltere bu konuda önde giderek “faizsiz bono” uygulamasını başlattı ve şimdiden 700 milyar dolarlık pastanın 18 milyarlık dilimini kaptı. Finans araştırmaları yapan Paris Europlace’ın raporuna göre, bu rakam 100 milyar Euro’ya kadar varabilecek. Rapor, 2020’ye kadar bu uygulama ile islami pazarın yüzde 10’unun Fransa’ya taşınabileceği de belirtiyor. Bu sisteme göre, örneğin Körfez ülkesinden bir yatırımcı, İngiltere’de bir bankaya başvuruyor, banka müşteri adına ev alıp, daha sonra kârlı satıyor. sağlanan kârla birlikte para, sahibine geri dönüyor. Ayrıca, şirketlere yatırım yaparak, ‘üretimden elde edilen kâr payı’ adı altında müşterilerine dağıtılmasını öngörüyor. Sonuçta kâr faizle aynı düzeyde seyretse de kazanç “helal” oluyor. Fransa da, formülü ne olursa olsun, bu pastadan pay alabilmek için benzer bir yasayı geçirmek istiyor.