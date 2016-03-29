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Fransa'dan Erdoğan'a 'siz kimsiniz' yanıtı: Takip etmeye devam edeceğiz

Erdoğan, Dündar ve Gül'ün davasını takip eden diplomatlara "Siz kimsiniz?" diye tepki göstermişti

29 Mart 2016 20:12

MİT TIR’ları davasında yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün duruşmasına katılan Avrupalı konsolosları “Siz kimsiniz?” diyerek eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Fransa’dan da yanıt geldi. Açıklamada “Takip etmeye devam edeceğiz” denildi.

Sputnik2in haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fransız diplomatların muhalif gazetecilerin yargılandığı İstanbul’daki duruşmaya gözlemci olarak katılma hakkı olduğu belirtildi.
 

"Takip etmeye devam edeceğiz"

 

Açıklamada “İfade ve bası özgürlüğü, bilgi verme hakkı ve eleştiride bulunabilmek, özellikle Avrupa Birliği’ne üye bir ülkede demokratik tartışmanın vazgeçilmez unsurlarıdır. Avrupalı partnerlerimizle beraber Türkiye’deki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz” denildi.

Daha önce de İtalya Dışişleri Bakanlığı, Avrupalı diplomatların duruşmaya ilgisinin, Türkiye'nin AB’ye aday bir ülke olmasından kaynaklandığını bildirmişti.

 

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