-Fransa'dan diyalog çağrısı PARİS (A.A) - 02.09.2011 - Fransa, Türkiye ve İsrail arasında yaşanan diplomatik krizle ilgili olarak taraflara ''diyalog çağrısı'' yaparken, gerginliğin en kısa zamanda ''yatıştırılması'' temennisinde bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, BM'nin Mavi Marmara gemisiyle ilgili raporun ardından Türkiye'nin aldığı yaptırım kararlarıyla ilgili olarak basına yaptığı açıklamada, ''Türkiye ve İsrail arasındaki ikili ilişkilerin en kısa zamanda yatıştırılmasını arzu ediyoruz. Bunun da doğal olarak diyalog yoluyla gerçekleşeceğine inanıyoruz'' ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, Türk-İsrail diplomatik ilişkilerinin ikinci katip düzeyine indirileceğini ve iki ülke arasındaki askeri anlaşmaların tümünün askıya alındığını bildirmişti.