Fransa'dan Cem Uzan'ı üzecek karar

T24 - Fransa Mülteciler ve Vatansızları Koruma Ofisi (OFPRA) dün aldığı yeni bir kararla, Türkiye’yi “güvenli ülkeler” listesine dahil etti.



Böylece, 5 Ekim’de bu ülkeye iltica başvurusunda bulunan Genç Parti lideri ve işadamı Cem Uzan’ın başvurusunun reddedilme olasılığı arttı. Bu kararla, Uzan’ın temyiz başvurusu da baypass edileceğinden, kaçak işadamının kısa sürede Türkiye’ye geri gönderilmesi olasılığı belirdi.



15 günde jet inceleme



Bir ülkenin Fransa tarafından “güvenilir ülkeler” listesine alınması için o ülkenin “özgürlük, demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları ilkelerine saygılı davranması” gerekiyor. OFPRA’ya sığınma başvurularında ortalama yanıt süresi 100 gün iken, jet prosedürle inceleme süreleri 15 güne iniyor. Buna göre, Cem Uzan’ın başvurusunun OFPRA tarafından hemen önümüzdeki günlerde sonuçlandırılması bekleniyor.



Sonucun olumsuz olması durumunda Cem Uzan temyiz organı Ulusal Sığınma Hakkı Mahkemesi’ne (CNDA) gitse dahi, kararın kesinleşmesi beklenmeden Türkiye’ye yollanabilmesi yasal hale gelmiş olacak.



Ofis, Fransa’da siyasi sığınma başvurularını inceleyip sonuçlandırmak ve sığınma isteği kabul edilenleri BM sözleşmeleri gereğince ‘himaye’ altına almakla görevli.



Geçici izin almıştı



Uzan OFPRA’ya verdiği sığınma başvurusuyla ilgili dilekçenin ardından geçici oturma izni almıştı.

Şimdiye kadar 15 ülke (Benin, Bosna-Hersek, Yeşil Burun Adaları, Hırvatistan, Gana, Gürcistan, Hindistan, Makedonya, Madagaskar, Mali, Mauritus Adası, Moğolistan, Senegal, Tanzanya ve Ukrayna) OFPRA’nın “güvenli ülkeler” listesinde yer alıyordu. Bunlardan Gürcistan dünkü toplantı sırasında listeden çıkarıldı, Ermenistan ve Sırbistan ise, Türkiye’yle birlikte listeye dahil edildi. Ancak karar daha önce kesinleşmiş iltica dosyalarını etkilemiyor.