Fransa'dan çalışma grubu önerisi

Fransa, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bir çalışma grubu kurulmasın önerdi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Türkiye ve Fransa arasındaki yakın işbirliğinin bölgesel ve küresel barış ve istikrar için de önemli olduğunu” söyledi.

Davutoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenlendi.



Fransızlardan öneri

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fransa görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bir çalışma grubu kurulmasın önerdi.

Türkiye, bu çalışma grubunun, sadece ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olmasını istedi ve AB ile ilgili olası bir seçenek arayışı için bu tür bir öneriyi kesinlikle kabul etmeyeceğini bildirdi.

Görüşmede, Fransa'nın Kıbrıs konusunda da bilinen görüşlerini tekrarladığı ve Türkiye'nin resmi pozisyonuna yardımcı olacak bir tavır almaktan kaçındığı belirtildi.



"İran sizi bizden daha iyi dinliyor"

Fransız bakanın, İran konusunda da Türkiye'nin girişimlerini desteklediğini ve “İran sizi bizden daha iyi dinliyor” diyerek görüşlerini ifade ettiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Orta Doğu, Afganistan, Balkanlar ve Kafkasya'daki gelişmeleri ayrıntılı biçimde ele alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Fransa ve Türkiye'nin uluslararası konularda ortak bir vizyona sahip olduğunu ifade eden Davutoğlu, iki ülkenin Balkanlardan, Kafkasya, Orta Doğu ve Afganistan'a kadar geniş bir bölgede işbirliği yapma potansiyeline sahip bulunduğunu belirtti.

Kafkasya'daki gelişmelerin de ayrıntılı şekilde ele alındığını kaydeden Davutoğlu, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda atılan adımlarda Fransa'nın verdiği desteğe teşekkür ettiklerini söyledi.



Fransa'nın Nabucco ilgisi

Davutoğlu, Fransız bakanın, ülkesinin Nabucco projesine olan ilgisini gündeme getirmesi üzerine, bu projeye herkesin katılabileceğini belirterek, “Bu projeyi herkesin katılabileceği ortak çıkar alanı olan ve katılanların sayısının artmasıyla etkisi de daha fazla olacak bir proje olarak gördüklerini” ifade etti.

Davutoğlu, Kıbrıs konusunda bir soru üzerine, BM referandumundan sonra AB'nin KKTC'ye verdiği sözleri hatırlatarak, Türkiye'den liman ve havaalanlarını açması istenirken, AB'nin de KKTC'ye verdiği sözlerin yerine getirilmesini istemenin Türkiye'nin doğal hakkı olduğunu belirtti.

Davutoğlu, başka bir soruya karşılık da “Türkiye barış isteyen bütün komşu ülkeleri stratejik ortağı olarak görmektedir” dedi.

TÜrkiye'nin AB üyeliği ile ilgili tercihinin belli olduğunu kaydeden Davutoğlu, Türkiye'nin başka hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğinin altını çizdi.



İsrail ile ilişkiler

Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerle ilgili bir soru üzerine de Davutoğlu, geçen yıl Türkiye'nin Suriye ve İsrail arasındaki dolaylı görüşmelerde oynadığı role dikkati çekerek, çözüm yolunda önemli adımlar atıldığı bir dönemde Gazze'ye yapılan saldırılar yüzünden bu görüşmelerin askıya alındığını hatırlattı.

Davutoğlu, uygun bir zamanda Türkiye'nin tekrar bu sürece katkı vermeye hazır olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşanan tabloyu unutmanın mümkün olmadığını ifade eden Davutoğlu, "bölgede yaşanan trajedinin kabul edilemez olduğunu” kaydetti ve Türkiye'nin barış ve istikrar yolunda her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kouchner de Türk-Fransız ilişkilerinin karşılıklı anlayış ilkesiyle olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son Paris ziyaretinin ikili ilişkilerin gelişmesine önemli bir ivme kazandırdığını ifade eden Kouchner, ekonomik, siyasi, kültürel, savunma alanlarında çok önemli işbirliği potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

Kouchner, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini söyledi.



Mahmud Abbas

Fransız bakan, bir soru üzerine, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın devlet başkanlığı seçiminde tekrar aday olmama kararının Orta Doğu barışına bir tehdit olduğunu kaydetti.

Davutoğlu da Abbas'ın bu kararının, son kararı olmamasını beklediğini belirterek, Abbas'ın fikrini değiştirmesini bekledikleri mesajını verdi.

Bu arada Kouchner, Fransa'daki “Türkiye Mevsimi” etkinliklerin de büyük başarıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.