Fransa'dan Bolivya'ya dünyadan kısa kısa...

Fransız çevik kuvvet polisi açlık grevinde

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde, çevik kuvvet polisinin (CRS) 54. birliğinde çalışanlar, birimin kapatılma kararını protesto amacıyla açlık grevi başlattı.

Basra Körfezi’nde yabancı gemilere kontrol

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Firuzabadi, Basra Körfezi'ndeki İran karasularında bulunan donanmalarının buradan geçen yabancı gemileri kontrol ettiğini söyledi.





Mısır ve Tunus kriz masaları



Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) bünyesinde Mısır ve Tunus kriz masaları oluşturulduğunu bildirdi.

Visa ve Mastercard şikayet edildi

İsveç Göteborg Üniversitesinden Prof. Dennis Töllborg, ABD'nın diplomatik gizli belgelerini yayımlayan Wikileaks'e yapılan ödemelerde kendi kredi kartlarının kullanımını engelleyen Visa ve MasterCard firmalarını şikayet etti.

Pakistan’ın nükleer silahları

Washington Post gazetesi, Pakistan'ın sahip olduğu nükleer silah sayısının 100'den fazla olduğunu ileri sürdü. Pakistan medyasının Washington Post gazetesinden alıntı yaparak duyurduğu haberlere göre, Washington Post iddiasını Pakistanlı uzmanlara ve analistlere dayandırıyor ve Pakistan nükleer kapasitesini her yıl düzenli olarak arttırıyor.

Moody’s Mısır’ın notunu düşürdü

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Mısır'ın ''Ba1'' olan kredi notunu bir basamak düşürerek ''Ba2''ye çekti, ''durağan'' olan görünümünü ise ''negatif'' olarak revize etti.





Beyaz Perde’nin en ünlüleri

Beyaz Perde Aktörleri Derneğince, Amerikalı film yıldızı Natalie Portman, ''Black Swan'' (Siyah Kuğu) adlı filmde canlandırdığı rolüyle ''En İyi Kadın Oyuncu'', İngiliz oyuncu Colin Firth ise ''King's Speech'' (Kralın Konuşması) filmindeki rolüyle ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödüllerine layık görüldü.

Bolivya’da nehir taşkını

Bolivya'da, bir otobüs ile kamyonun yoğun dolu yağışı nedeniyle taşan nehrin sularına kapılması sonucu 30 kişinin öldüğü bildirildi.





(T24/Ajanslar)