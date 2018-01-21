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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'dan BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı

Fransa Afrin'e harekât nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yaptı.

21 Ocak 2018 20:33

Fransa Afrin'e düzenlenen operasyon tepki gösterdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Suriye'deki son gelişmeler nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplanmasını talep etti. Le Drian twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye: Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BMGK'da acil toplantı talebinde bulunuyor. Bu sabah Türk mevkidaşım ile görüşme yaptım" ifadelerine yer verdi.

Suriye'deki gelişmelerin son derece kaygı verici olduğunu söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede ateşkes çağrısında bulunduğunu belirtti.

Fransa BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden biri.

Tillerson-Lavrov görüşmesi

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'li meslektaşı Rex Tillerson'la telefon görüşmesi yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, iki bakanın görüşmelerinde Suriye'deki kuzeyindeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Kongresi'ne yönelik hazırlıkların da konuşulduğu belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afrin'deki Rus askeri personelinin güvenlik gerekçesiyle çekildiği kaydedildi.

DPA, HT/AG

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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