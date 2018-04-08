Fransa'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı

Fransa, Suriye ordusunun abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine yönelik kimyasal saldırısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada Doğu Guta'yı kuşatma altında tutan ve bombardımanı sürdüren Suriye rejimini kınadı.

Le Drian Duma'daki kimyasal silah saldırısından son derece endişe duyduğunu belirterek, Doğu Guta'daki durumun görüşülmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) acil toplanmasını talep etti.



Açıklamada, toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.



Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.