Fransa’dan bankalara yardım 360 milyar Euro

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, küresel kriz karşısında zor durumda olan bankalara 360 milyar Euro’ya kadar yardım yapılacağını açıkladı.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen olağanüstü bakanlar toplantısının ardından basına açıklama yapan Sarkozy, hükümetin, zor durumdaki bankalara yapacağı yardımın ayrıntıları hakkında bilgi verdi.



Sarkozy, hükümetin zor durumdaki bankalar arasındaki kredi alış verişinde 320 milyar Euro’ya kadar garanti vereceği, yine zor durumdaki bankaların sermaye artırımı için ise 40 milyar Euro ayıracağını bildirdi.



Hükümetin yapacağı bu yardımın maksimum olduğunu belirten Sarkozy, mali piyasaların normal bir biçimde çalışmaya başlaması halinde bu rakama da ulaşılamayabileceğini vurguladı.



Sarkozy, "Para akışı gitmiyor, bankalar arasındaki pazarı açmak gerekiyor"diye konuştu.



Bu arada bugünkü olağanüstü bakanlar kurulu toplantısının ardından, zor durumdaki bankalara vakit geçirmeden yardım yapacak ve fon ayıracak özel bir mekanizmanın kurulması için hazırlanan yasa tasarısına onay verildi.



Söz konusu yasa tasarısı bu hafta içinde meclis ve senatoda oylanacak.



