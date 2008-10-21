Fransa’dan bankalara 10,5 milyar Euro yardım

Ekonomi ve Maliye Bakanı Chiristine Lagarde, basına yaptığı açıklamada, "hükümetin zor durumdaki bankalara yardım için yapacağı 360 milyar avro tutarındaki yardım paketi çerçevesinde 10,5 milyar avro tutarındaki kredinin ilk etapta altı bankaya verileceğini" söyledi.



Lagarde, bankaların alacakları bu yardım karşılığında şirketlere, şahıslara, kurumlara ve yerel yönetimlere kredi akışını hızlandırılmasını garanti etmeleri gerektiğini bildirdi.



Fransız bakan, bankaların dışarı kredi verişlerinin hızlandırılması ile ekonominin canlandırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.



Hükümet yapacağı yardım planı çerçevesinde 3 milyar avro Credit Agricole, 2,5 milyar avro BNP Paribas, 1,7 milyar avro Societe Generale, 1,2 milyar avro Credit Mutuel ve 1,1 milyar avro ise Caisse d'Epargne ve Banque Populaire'e verilecek.



Hükümet bankalara yapacağı 10,5 milyar avro tutarındaki yardımla, bankaların kişi ve kurumlara 75 milyar avroya kadar kredi açmasını hedefliyor.



Hükümetin daha önce açıkladığı plan çerçevesinde 2009 yılı sonuna kadar, bankalar arası kredi alış verişi için 320 milyar avro garanti altına alınacak ve 40 milyar avroya kadar bankaların sermeyesine katkıda bulunacak.



