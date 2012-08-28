Fransa'dan Arafat için cinayet soruşturması

Fransa, efsanevi Filistinli lider Yaser Arafat'ın 2004 yılındaki ölümüyle ilgili bir cinayet soruşturması başlattı.

AFP'ye konuşan kaynaklar, Arafat ailesinin geçtiğimiz ay Fransa'da konuyla ilgili bir dava açmasının ardından soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

El Cezire, Temmuz'da dokuz aydır sürdürdüğü bir araştırmanın sonuçlarını yayınlayarak Arafat'tan geriye kalan eşyalarda nadir görülen bir radyoaktif madde olan polonyum izlerine rastlandığını öne sürmüştü.

Arafat'ın dul eşi Suha Arafat tarafından El Cezire'ye teslim edilen ve İsviçre'nin Lozan kentindeki Radyofizik Enstitüsü'nde analiz edilen eşyalarda Arafat'a ait kan, ter, tükürük ve idrar lekesi olduğu ifade edildi. Habere göre, yapılan testler neticesinde, Arafat'ın öldüğü sırada vücudunda yüksek miktarda polonyum olduğu sonucuna varılmıştı.

Bulguların ardından Arafat ailesi, olayın soruşturulması konusunda suç duyurusunda bulunmuştu.