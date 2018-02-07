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Fransa'dan 'Afrin' çıkışı: Türkiye, savaşa savaş eklememeli

"Suriye'de olmaması gereken herkesin çekilmesi gerekir"

07 Şubat 2018 15:55

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ile birlikte düzenlediği Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Fransız bakan,  "Türkiye savaşa savaş eklememeli" dedi. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre BFM’ye konuşan  Jean-Yves Le Drian, “Sınır güvenliğini sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmiyor ve bu kınanmalı. Suriye’de tehlikeli bir durum varken, Türkiye savaşa savaş eklememeli” dedi. Le Drian, ‘Suriye’de uluslararası hukukun Türkiye, Şam yönetimi, İran, Doğu Guta [Şam’ın banliyösü] ve İdlib’e saldıranlar tarafından ihlal edildiğini’ savundu.

Fransız bakan, "Türkiye’nin Suriye’den asker çekmesini isteyip istemediğine" dair bir soru gelince de şu yanıtı verdi:

“Suriye’de olmaması gereken herkesin, buna İranlı milisler ve Hizbullah da dahil, çekilmesi gerekir.”

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