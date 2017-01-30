Fransa'dan ABD'de göçmen yasağı açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD Başkanı Trump'ın aldığı yasak kararının çifte vatandaşları da kapsadığı belirtilerek, kararın sonuçları netleşene kadar bu ülkeye seyahat edecek ilgili kişilerin seyahatlerinden vazgeçmeleri ve ülkedeki ABD konsolosluklarına başvurmaları gerektiği açıklandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan göçmen yasağı kararının sonuçlarının yakından izlendiğini belirtilerek, bu ülkeye seyahat edecek çifte vatandaşlığa sahip kişilerin, bakanlığın oluşturduğu kriz merkezine başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

Bakanlık yetkilileri, gelişmelerin, bu ülkeye seyahat edecek kişilere aktarılması için mümkün olduğu kadar hassasiyetle incelendiği, "ABD'ye gidecek kişileri yola çıkmadan önce Fransa'daki ABD konsolosluklarıyla iletişime geçmeye davet ettiklerini" belirtti.

Bakanlığın yurt dışına gidecek kişilere tavsiye ve duyuruların yer aldığı internet sitesinin ilgili bölümünde konuya ilişkin son dakika bilgilerinin eklendiği belirtilirken, "Pazar günü bu yönde gelişmelerin yaşandığı ve Bakanlıkça oluşturulan kriz merkezi tarafından mevcut bilgilerin bu kişilerle paylaşıldığı" kaydedildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'li yetkililerle, yasağın değişik kategorilerdeki yolculara yansımaları konusunda görüşmelerin devam ettiği açıklanırken, "Yasak kararı adı geçen 7 ülke vatandaşları ile birlikte Fransız vatandaşlığı bulunan çifte vatandaşları da kapsamaktadır. Eğer bu şartlara sahipseniz seyahatinizi iptal etmenizi ısrarla tavsiye ediyoruz" uyarısında bulunuldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan, göçmen yasağı ile ilgili kararın uygulamada doğuracağı sonuçların henüz bilinmediğini ve konuyla ilgili gelişmelerin açıklığa kavuşturulmasının beklendiğini belirtilerek, durumun çok değişken olduğu yorumunda bulunuldu.