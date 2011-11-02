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Dünya

Fransa'dan 18 PKK'ya 18 ay ile 5 yıl arasında hapis

Paris Mahkemesi, PKK'nın "Avrupa'daki kasası" olarak bilinen Nedim Seven'in de aralarında bulunduğu 18 kişinin yargılandığı davada sanıklara 18 ay ile 5 yıl arasında deği

02 Kasım 2011 02:00

T24 - Paris Mahkemesi, PKK'nın "Avrupa'daki kasası" olarak bilinen Nedim Seven'in de aralarında bulunduğu 18 kişinin yargılandığı davada sanıklara 18 ay ile 5 yıl arasında değişen tecilli hapis cezası verdi.


Mahkeme, PKK yanlılarının üs olarak kullandığı Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin de kapatılmasına karar verdi.


Fransa'da terör örgütü PKK üyesi 18 kişinin, 20 Haziran'da başlayan duruşmaları, 6 Temmuz'da sona ermişti. Savcılığın sanıklar için yönelttiği suçlamalar ve talep ettiği cezaların ardından savunma makamının görüşlerini bir kez daha dinleyen mahkeme, kararını bugün açıkladı.


Savcılık, duruşmaların ardından sanıklar hakkında 18 ay ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları istemişti. Gıyabında yargılanan PKK'nın Avrupa'daki elebaşılarından Ali Rıza Altun için 6 yıl, örgütün "kasası" olarak bilinen Nedim Seven için ise 5 yıl hapis cezası talep eden savcılık, Paris'te örgütün üssü olarak nitelenen kültür merkezinin de kapatılmasını istemişti.


Savcılık, "PKK'nın terör örgütü olduğunu" belirterek, sanıkları "terör örgütüne üye olmak, mali destek sağlamak, zorla haraç toplamakla" suçlamıştı. Savcılık, dinlenen telefon görüşmelerinde, sanıkların suçlarının kanıtlandığını bildirmişti. Sanıkların avukatlarıysa "suçlanan kişilerin sürekli Fransız gizli servis üyeleriyle ilişki ve temas içinde olduklarını" belirterek, "davanın siyasi olduğunu" iddia etmişti.

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