Fransa'daki zanlı 'pencereden atlarken polis kurşunuyla öldürüldü'

T24 - Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant, 10 gün içinde 7 kişiyi öldüren Cezayir asıllı saldırganın pencereden atladığı sırada polis kurşunuyla öldürüldüğünü söyledi. 5 dakika süren operasyonda iki polis de yaralandı.

Fransız polisi, son bir haftada 7 kişiyi öldürdüğünden şüphe ettiği terör zanlısını Toulouse kentinde bir evde kıstırdı.

ntvmsnbc'nin haberine göre; İçişleri Bakanı Gueant, saldırganın pencereden atlamadan önce polise ateş ettiğini de söyledi. Bakan, Merah'ın pencereden kaçmaya çalıştığı sırada öldüğünü vurguladı. Operasyon sırasında üç polisin de hafif yaralandığı belirtiliyor.

'Önce sinir sistemi felç edildi'

Operasyon öncesinde apartman dairesinin önünde üç patlama sesi duyulmuştu. Polisin terör şüphelisi Merah'ın sinir sistemini felç etmek için içeriye gaz attığı belirtildi.

Fransız polisi dün akşamdan bu yana Merah'ın bulunduğu dairenin elektrik ve suyunu da kesti. Polis, terör şüphelisine karşı saldırı başlatırken, operasyonun bulunduğu bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışma sırasında yaralılara müdahale etmek için böyle bir önlemin alındığı belirtiliyor.

'Yaşam belirtisi yoK'

İçişleri Bakanı Claude Gueant ise bu sabah yaptığı açıklamada, 30 saatten beri bir apartman dairesinde kıstırdıkları Merah'tan yaşam belirtileri alamadıklarını söyledi.

Bakan Gueant, "Geceden bu yana yaşam belirtisi alamadık. Umuyoruz hala hayatta" dedi.

Dün geceden bu yana şüpheliyle polisin temas kuramadığını belirten İçişleri Bakanı Claude Gueant, ''elinde silahıyla ölmek'' gibi bir duyguya kapılmış olabileceğini söyledi.

Şüphelinin canlı yakalanıp adalete teslim edilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu ifade eden Fransız Bakan Gueant, ''Onun hala hayatta olduğunu umut ediyoruz. Ancak, garip olan uzun zamandır tepki vermedi. Özellikle, dün pencerelerin polis tarafından bombayla patlatılmasının ardından kendisiyle temas kuramadık. Patlamadan sonra iki adet silah sesi duyduk. Bunun ne anlama geldiğini de anlamadık'' şeklinde konuştu.