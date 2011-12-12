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Dünya

Fransa'daki Yunan Büyükelçiliğine bombalı paket PARİS (A.A)

12 Aralık 2011 20:36

-Fransa'daki Yunan Büyükelçiliğine bombalı paket PARİS (A.A) - 12.12.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'teki Yunanistan Büyükelçiliği'ne bombalı paket gönderildi. Elçilik sözcüsü, Fransız bomba imha ekiplerinin patlayıcı bulunan paketi kontrollü şekilde imha ettiğini söyledi. Sözcü, paketin muhtemelen İtalya'dan gönderildiğini belirterek, elçilikte ilk kez bu türden bir olaya tanık olduğunu kaydetti. Elçilik sözcüsü, üzerinde gönderici adı bulunmadığı için paketten şüphelendiklerini de bildirdi. Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Josef Ackermann ve bir İtalyan vergi dairesine geçen hafta gönderilen bombalı paketlerin sorumluluğunu bir İtalyan örgütü üstlenmişti.

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