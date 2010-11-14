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Dünya

FRANSA'DAKİ YANGINDA ÖLENLERİN ARASINDA TÜRK YOK PARİS (A.A)

14 Kasım 2010 17:43

-FRANSA'DAKİ YANGINDA ÖLENLERİN ARASINDA TÜRK YOK PARİS (A.A) - 14.11.2010 - Fransa'nın orta doğusundaki Dijon kentinde yabancı işçilerin kaldığı bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 7 kişi arasında, Türk vatandaşının olmadığı öğrenildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangında 3 Fransız, 2 Senegal, 1 Cezayir ve 1 Vietnam vatandaşı hayatını kaybetti. Yangın ayrıca 11 kişinin ağır, yaklaşık 130 kişinin de hafif yaralanmasına ya da dumandan etkilenmesine yol açmıştı. İçişleri Bakanı Brice Hortefeux'ün, yangınla ilgili incelemelerde bulunmak ve yetkililerden yerinde bilgi almak üzere bugün Dijon'a gideceği açıklandı. İtfaiye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, gece yarısından sonra 9 katlı binanın önündeki çöp bidonunda başlayan yangın, hızla bütün binayı sardı. Yetkililer, itfaiyenin çağrılmasından 10 dakika sonra olay yerine vardığında yangının iyice yayıldığını ve binada bulunanların dumandan dolayı dışarı çıkmakta zorlandığını söylediler.

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