Fransa'daki yangında kundaklama şüphesi

Fransa'nın Mulhouse kentinde üçü Türkiye kökenli beş kişinin hayatını kaybettiği yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği açıklandı. Açıklama, Mulhouse Savcısı Dominique Alzeari'den geldi. Basın toplantısı düzenleyen Alzeari, "Yangının yüksek ihtimalle kundaklama sonucu çıktığını düşünüyoruz" dedi.

Fransız savcı yangından iki saat sonra 28 yaşında bir şüpheliyi gözaltına aldıklarını da belirtti.

Mulhouse'daki bir sosyal konutta çıkan yangında üçü Türkiye kökenli, beş kişi hayatını kaybetmişti. Yangından kurtarılan 20 kişiden 8'inin durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.

Çok sayıda göçmenin yaşadığı sosyal konuttaki yangının merdiven boşluğundan başladığı duyurulmuştu.

"Fransa'daki kundaklamayı şiddetle kınıyoruz"

Mulhouse kentindeki yangınla ilgili Türkiye'den de açıklama yapıldı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sorumluların yakalanması için Fransa'ya çağrıda bulundu.

Bozdağ, "Fransa hükümetinden ve yetkililerinden bu kundaklamaya karışan, yapan kişilerin çok hızlı bir şekilde tespiti, yakalanması ve yargıya teslim edilmesini beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Irkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı gibi çağımızı tehlikeye atan ve hepimizi tehdit eden bu hastalıklara karşı hepimizin bir kez daha birlikte hareket etmesi gerektiğini, yaşadığımız bu acı hadiseler göstermektedir" dedi.

Olay üzerine Fransa İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un yazılı açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, "Gerard Collomb, kurbanların ailelerine ve yakınlarına tüm desteğini uzatıyor ve içtenlikte başsağlığı diliyor. Bakan ayrıca her iki felakette de yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletiyor" ifadeleri yer aldı.

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AFP/DHA,ÖA,MK