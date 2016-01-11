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Dünya

Fransa'daki Yahudi okuluna düzenlenen saldırının faili 15 yaşında bir Türk vatandaşı çıktı

Gencin, "Saldırıyı IŞİD adına düzenlediğini savunduğu" açıklandı

11 Ocak 2016 21:35

Fransa'nın Marsilya kentindeki bir Yahudi okulundaki öğretmene palayla saldıran gencin, 15 yaşındaki bir Türk vatandaşı olduğu açıklandı. 35 yaşındaki öğretmen sabah saatlerinde saldırıya uğramış ve elinden hafif şekilde yaralanmıştı. İsmi açıklanmayan genç, saldırıyı IŞİD adına yaptığını savundu.

AFP'nin haberine göre, Marsilya Başsavcısı Brice Robin, ismi açıklanmayan saldırganın, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, elindeki pala ve bıçakla 35 yaşındaki öğretmeni omzundan ve elinden hafif şekilde yaraladığını söyledi.

Robin, "İnternette radikalleştiği anlaşılan bu genç, saldırıyı IŞİD adına yaptığını iddia etti" dedi. Fransız savcı, gelecek hafta 16 yaşına basacak olan gencin "iyi bir öğrenci" olduğunu sözlerine ekledi.

Marsilya'da yaklaşık iki ay önce de IŞİD sempatizanı üç kişi, yine Yahudi bir öğretmeni bıçaklayarak yaralamıştı.

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