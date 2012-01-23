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Dünya

Fransa'daki Türkler, toplanıyor PARİS (A.A)

23 Ocak 2012 17:30

-Fransa'daki Türkler, toplanıyor PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransa'daki Türkler, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin senato gündemine gelmesini protesto amacıyla gösteri yapmak için hazırlanıyor. Fransa'daki Türk vatandaşları, ellerinde Türk ve Fransız bayraklarıyla, senatonun ana giriş binası yanında toplanıyor. Türkler, ''tarihi olaylara parlamentolar değil tarihçiler karar versin'', ''ifade özgürlüğünü ihlal eden yasa teklifine hayır'' yazan pankartlar taşıyor. Hep birlikte türküler söyleyen ve halay çeken Türk vatandaşlarının gösterisi sürerken, senato binasının ön bölümündeyse Ermeniler kendileri için ayrılan bölümde gösteri yapmak için toplanıyor. Polisin, aralarında yaklaşık 200 metre mesafe olan iki grup arasında bariyer kurduğu ve sıkı güvenlik önlemi aldığı görülüyor. Fransız radyo ve televizyon kanalları, senatodaki oylama önceki düzenlenen gösterileri anında canlı yayında izleyicilerine aktarıyor.   Senato genel kurulu, akşam saatlerinde yasa teklifini oylayacak.

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