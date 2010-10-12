-FRANSA'DAKİ TÜRK DİN GÖREVLİSİ 121'DEN 151'E ÇIKARILDI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Fransa Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı arasında imzalanan, Fransa'daki Türk din görevlilerinin durumuna dair niyet deklarasyonuyla, bu ülkedeki Türk din görevlilerinin sayısı 121'den 151'e çıkarıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'da Türk toplumuna hizmet veren din adamlarıyla ilgili olarak Bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileriyle ilgili Fransız makamları arasında sürdürülen temaslar sonucunda, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Fransa Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Arasında Fransa'daki Türk Din Görevlilerinin Durumuna Dair Niyet Deklarasyonu" hazırlandığı ve deklarasyonun 30 Eylül'de, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Şakir Fakılı ile Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Bernard Emié tarafından Ankara'da imzalandığı bildirildi. Açıklamada, iki ülke arasında imzalanan Niyet Deklarasyonuyla Türkiye tarafından Fransa'da görevlendirilebilecek din görevlisi sayısının 121'den 151'e, bu görevlilerin Fransa'da azami kalış sürelerinin de 4 yıldan 5 yıla çıkartıldığı kaydedildi. Deklarasyon ile ayrıca, yerel dile ve kültüre hakim din adamı yetiştirilmesi gereğinden yola çıkılarak, Türk asıllı Fransa vatandaşlarının Türkiye'de din adamı olarak yetiştirilmesi hususunun da düzenlendiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Buna göre, Türkiye'den din adamı görevlendirilmesi uygulaması 2014-2015'ten itibaren tedricen azaltılacak ve Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde yetiştirilecek Türk asıllı Fransa vatandaşı din görevlilerinin hizmet vermesi uygulamasına geçilecektir. İmzalanan Deklarasyonun, hem Fransa'da yerleşik Türk toplumunun ihtiyaçlarının daha etkin biçimde karşılanmasına hem de Türk ve Fransız toplumları arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunacağına inanılmaktadır."