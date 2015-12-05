Fransa'daki Türk cami derneğine saldırı

Fransa'nın güneyindeki Marsilya'da bir Türk cami derneğine saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sputnik'in haberine göre, Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden (DİTİB) yapılan açıklamada, Marsilya'daki Milenyum Türk Kültür Derneği isimli cami derneğine dün gece molotofkokteylli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadelerinde, 4 saldırganın gece cami derneğinin kapı ve camlarına benzin döktüğü ardından molotof kokteyli attığını ve caminin yanmaya başladığını söylediği kaydedildi.

Yangının, etraftaki birkaç kişi tarafından tesadüfen görülmesi sonucu çok büyümeden söndürüldüğü, polise ve itfaiyeye haber verildiği bildirildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.