Fransa'daki tartışmalı terör tasarısı Ulusal Meclis'ten geçti

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının yaklaşık iki yıldır yürürlükte olduğu Fransa'da Ulusal Meclis, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle sivil toplum örgütlerince eleştirilen yeni terörle mücadele yasa tasarısını kabul etti.

Tasarı, 415'e karşı 127 oyla kabul edildi. 19 vekil ise çekimser kaldı.

Tartışmalı tasarı, hakim kararı gerekmeksizin, teröre göz yummakla suçlanan ibadet yerlerinin kapatılmasına ve güvenlik güçlerinin daha sık kimlik kontrolü yapmasına imkân tanıyor.

Tasarının, 2015 yılındaki Paris saldırılarının ardından ilan edilen ve altı kez uzatılan OHAL'in 1 Kasım'da süresi dolmadan önce yasalaşması bekleniyor.

Fransa 2012 yılından itibaren yaklaşık 10 farklı yasa geçirerek, terör tehditlerine karşı elini yasal açıdan güçlendirdi.

"Savaş hâlindeyiz"

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Colomb, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Halen savaş durumundayız" dedi ve tehdit seviyesini "çok ciddi" olarak tanımladı.

Ancak insan hakları örgütleri, OHAL'in son iki yıldaki saldırıları engelleyemediğine dikkat çekerek yapılan uygulamaları eleştiriyor.

Parlamentonun alt kanadındaki oylama, hafta sonunda Marsilya kentinde bir Tunuslu saldırganın iki kadını bıçaklayarak öldürdüğü olayın ardından geldi. Bu olayla birlikte Fransa'da Ocak 2015'ten bu yana cihatçılar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 241'e yükseldi.

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AFP,CÖ/ÖA