-Fransa'daki skandal büyüyor PARİS (A.A) - 21.10.2011 - Fransa'nın Lille kentinde lüks bir otelde ortaya çıkan fuhuş skandalı giderek büyüyor. Skandalla ilgili olarak gözaltına alınan Lille Emniyet Müdürü Jean-Christophe Lagarde'ın, eski IMF Başkanı Dominique Strauss Kahn'ın arkadaşı olduğu ve Paris'te para karşılığı yapılan fuhuş partilerine katıldığı iddia edildi. Fransız basını, bu partilerin ücretinin işadamları tarafından ödendiğini ve Emniyet Müdürü Lagarde'ın, iki kez Staruss-Kahn'ı ziyaret için Washington'a gittiğini yazdı. Libération ve Le Figaro gazeteleri, skandal ile ilgili soruşturmayı yürüten savcıların, Dominique Straus-Kahn'ın Paris'te fuhuş partilerine katılımıyla ilgili araştırma yaptıklarını bildirdi. Siyasi gazeteler, aynı soruşturma kapsamında hakkında adli soruşturma açılan ve inşaat işleri yapan Eiffaga grubuna ait bir şirkette yöneticilik yapan David Roquet'in, gözaltındaki emniyet müdürü ile birlikte Strauss-Kahnn'ın davetlisi olarak New York'a gittiğini duyurdu. Fransız gazetesi, eski IMF Başkanının Paris'teki lüks bir otelde düzenlenen ve 15 bin avroyu bulan partinin masrafının David Roquet ve başka bir işadamı tarafından ödendiğini iddia etti. Lille kentindeki bir lüks otelde, emniyet müdürünün bilgisi dahilinde yapılan organize fuhuş faaliyetlerine katıldığı ileri sürülen Dominique Strauss-Kahn, daha önce bu iddialarla ilgili polise ifade vermek istediğini bildirmişti. Paris mahkemesi, geçen hafta, genç bir Fransız gazeteci yazarın, tecavüz girişimi suçlamasıyla Dominique Strauss-Kahn hakkında açtığı davada, ''zaman aşımı ve delil yetersizliğini'' gerekçe göstererek takipsizlik kararı vermişti.