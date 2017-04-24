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Dünya

Fransa'daki seçimlerde sandıktan 'Erdoğan' çıktı

Seçimlerde güvenliği sağlaması için yaklaşık 50 bin polis ve 7 bin asker görevde

24 Nisan 2017 11:18

Fransa'da dün ilk turu gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde bazı zarflardan Erdoğan ismi çıktı. Zarflara kişisel düşünceleri içeren notlar da bırakıldı.

50 bin polis 7 bin asker görevde

Hürriyet'te yer alan habere göre, dün yapılan seçimlerde güvenliği sağlaması için yaklaşık 50 bin polis ve 7 bin asker görevde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AB karşıtı adaylarla, AB yanlısı adayların yarışı söz konusu. AB karşıtı bir adayın kazanması halinde topluluğun var oluşu da tehlikeye girebilir.

İkinci turda Macron ve Le Pen yarışacak

Fransa’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sandık çıkış anketlerine göre liberal aday Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Marine Le Pen, ikinci tura kalmayı başardı. Sonucun ardından birçok Fransız siyasetçi, Le Pen’in 7 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçilmemesi için Macron’a destek açıklamaları yaptı. Le Pen ise “Tarihi bir sonuç. Ben halkın adayıyım” dedi.

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