T24 LogoT24 Logo
Dünya

FRANSA'DAKİ REHİNE EYLEMİ SONA ERDİ PARİS (A.A)

13 Aralık 2010 16:05

-FRANSA'DAKİ REHİNE EYLEMİ SONA ERDİ PARİS (A.A) - 13.12.2010 - Fransa'nın doğusunda bulunan Besancon kentindeki bir anaokulunda süren rehine eylemi sona erdi. Fransız BMF televizyonu, elinde iki kılıç bulunan 17 yaşındaki bir genç tarafından rehin tutulan beş çocuğun ve bir öğretmenin okuldan çıktığını duyurdu.  Psikolojik sorunları olduğu belirtilen genç, okulu basarak önce 20 civarında çocuğu ve bir öğretmeni rehin almış, daha sonra bunların büyük çoğunluğunu serbest bırakmıştı. Fransız televizyonu, gencin polisle müzakeresi sırasında intihar etmek için silah talep ettiğini duyurdu. Polisin, psikolojik tedavi altında olduğu saptanan gencin doktoruyla temas kurduğu aktarıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24