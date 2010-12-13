-FRANSA'DAKİ REHİNE EYLEMİ SONA ERDİ PARİS (A.A) - 13.12.2010 - Fransa'nın doğusunda bulunan Besancon kentindeki bir anaokulunda süren rehine eylemi sona erdi. Fransız BMF televizyonu, elinde iki kılıç bulunan 17 yaşındaki bir genç tarafından rehin tutulan beş çocuğun ve bir öğretmenin okuldan çıktığını duyurdu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen genç, okulu basarak önce 20 civarında çocuğu ve bir öğretmeni rehin almış, daha sonra bunların büyük çoğunluğunu serbest bırakmıştı. Fransız televizyonu, gencin polisle müzakeresi sırasında intihar etmek için silah talep ettiğini duyurdu. Polisin, psikolojik tedavi altında olduğu saptanan gencin doktoruyla temas kurduğu aktarıldı.