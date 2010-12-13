-FRANSADAKİ REHİNE EYLEMCİSİ GÖZALTINA ALINDI PARİS (A.A) - 13.12.2010 - Fransa'nın doğusunda bulunan Besancon kentindeki bir anaokulunda beş öğrenciyle bir öğretmeni rehin alan ve polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen genç gözaltına alındı. Okula giren acil müdahale timinin, ''öğle yemeğini fırsat bilerek'' yaptığı ani baskında rehin tutulan beş çocuk ve öğretmen kurtarıldı. Müdahale sırasında yaralanan olmadı. Okulun arka kapısından çıkarılan 17 yaşındaki genç, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gencin akli durumunu yerinde olmadığı ve psikolojik tedavi altında bulunduğu bildirildi. Fransız yetkililer, anaokulu öğretmeninin, ''çok soğukkanlı davranarak çocukların paniklememesini sağladığını ve saldırganı yatıştırdığını'' belirtiyor. Eğitim Bakanı Luc Chatel, basına yaptığı açıklamada, anaokulu öğretmenini, eylem sırasındaki cesur ve soğukkanlı davranışından dolayı tebrik etti. Rehine eyleminin sona ermesinin ardından, çocukların psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenmemesi için özel eğitimli doktorların okula gönderildiği bildirildi. Sabah saatlerinde okula iki kılıçla gelen genç, önce yaklaşık 20 öğrenci ve öğretmeni rehin almış, daha sonra bunların büyük bir kısmını serbest bırakmıştı. Fransız televizyonu, gencin polisle müzakeresi sırasında intihar etmek için silah talep ettiğini duyurmuştu. Polisin, psikolojik tedavi altında olduğu saptanan gencin doktoruyla temas kurduğu aktarılmıştı.