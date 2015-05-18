Fransa'daki Protestan Kilisesi, eşcinsel evliliğe onay verdi

Fransız Protestan Kilisesi’ne bağlı din adamları, dün yaptıkları oylamayla eşcinsel evliliğe onay verdi. 97 din adamından 94'ünün lehte oy kullandığı oylama sonucunda din adamları, talep geldiği takdirde eşcinsel çiftlerin evliğini kutsayabilecek.

Fransa’da iki yıl önce yoğun tartışmaların ardından eşcinsellere evlenme ve evlat edinme hakkı öngören yasa parlamentoda kabul edilmiş, sağcı partiler, sivil toplum örgütleri ve Katolik Kilisesi, yasaya şiddetle karşı çıkmıştı.

Fransa’da 1 milyon civarında Protestan olduğu tahmin ediliyor. Protestanlar, Katolik ve Müslümanlardan sonra ülkenin üçüncü büyük inanç grubunu teşkil ediyor.