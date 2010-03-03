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Dünya

Fransa'daki PKK operasyonunda 9 gözaltı

03 Mart 2010 15:24

Paris'te terör örgütü PKK'nın üye toplamasıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı.
     
Adli makamlar, terör örgütüyle bağlantıları bulunduğu belirtilen 9 kişinin tamamının Türk vatandaşı ve 19 ila 54 yaşlarında olduğunu belirtti.
    
Aralarında 25 yaşında bir kadının da bulunduğu bu kişiler hakkında, terör örgütüyle bağlantıları bulunmaktan, terör örgütüne mali destek sağlamaktan ve ateşli silahlar yasasına muhalefet etmekten dava açılacağı kaydedildi.
    
9 kişinin, Marsilya, Montpellier, Draguignan ve Grenoble'da, 2008 sonunda Paris'te başlatılan soruşturma çerçevesinde geçen cuma yapılan operasyonlarda gözaltına alındığı bildirildi.

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