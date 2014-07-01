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Dünya

Fransa'daki peçe yasağına AİHM'den onay

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Fransa'daki peçe yasağının dini gerekçeyle değil, sosyal etkileşimle ilgili olarak alındığını belirterek yasağı onayladı.

01 Temmuz 2014 23:12

Dava, 25 yaşındaki bir Fransa vatandaşı kadın tarafından, 'nikab' olarak bilinen kıyafeti kamusal alanda giymesine getirilen yasağın din ve ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla açılmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Fransa'daki yasalara göre, nikab ve burka gibi yüzü gizleyen kıyafetleri kamusal alanda giyenler 150 Euro ile cezalandırılabiliyor.

Bu düzenlemenin getirildiği 2010 yılında yaygın tartışmalar yaşanmıştı.

AİHM, söz konusu düzenlemeyle getirilen kıyafe yasağında herhangi bir dini gönderme olmadığını ve sadece "yüzün gizlenmesinin" bahis konusu olduğunu belirtti.

"Yüzün sosyal etkileşimde önemli bir rol oynadığı" ifade edilen kararda şöyle denildi: "Mahkeme, herkese açık yerlerde bireylerin, yerleşik mutabakat sayesinde söz konusu toplumda sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan açık kişilerarası ilişki olanağını temelden sarsacak davranış ve yaklaşımları görmek istemeyebileceğini anlayışla karşılamaktadır."

 

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