-FRANSA'DAKİ ÖRGÜT ELEBAŞILARI HAKİM KARŞISINDA PARİS (A.A) - 20.06.2011 - Fransız sorgu hakimi Thierry Fragnoli'nin üç yıllık bir soruşturmanın ardından hazırladığı iddianame çerçevesinde, terör örgütü PKK'nın ''Avrupa'daki kasası'' olarak bilinen Nedim Seven'in de aralarında bulunduğu örgütün Avrupa'daki elebaşılarından 18 kişinin yargılaması başladı. Fransız hakim, duruşma başında kimlik tespiti yaptı ve 6 Temmuz'a kadar sürecek duruşmalarda her gün 4 sanığın mahkemesinin yapılacağını söyledi. Mahkemeye çağrılan ve haklarında dava açılan 18 sanıktan, daha önce başka bir suçtan gözaltına alınan Ayhan Tayfur ve Nedim Seven duruşmaya polis nezaretinde getirildi. Toplam 14 sanığın kimlik tespit işleminin yapıldığı duruşmada 4 sanığın duruşmaya katılmadığı gözlendi. Haklarında arama kararı çıkarılan PKK terör örgütü ele başlarından Rıza Altun ve Kazım Ergün ile birlikte tutuksuz yargılanan 2 sanık da bugünkü duruşmaya katılmadı. Mahkeme hakimi, sanıkların terör örgütüne üye olmak, mali destek sağlamak, haraç toplamak ve uyuşturucudan elde edilen geliri aklamak suçlarından yargılanacaklarını söyledi. Terör örgütünün Paris'te üs olarak kullandığı bir kültür merkezinin de yargılanacağı duruşmalar, 6 Temmuz'da sona erecek. Savunma makamı, sanıkların yargılanmasında adli bir temel olmadığını iddia ederek, beraatlerini talep etti. -SANIKLAR FRANSIZ İSTİHBARATIYLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLDUKLARINI İDDİA ETTİ- Fransız yargıç, 2007 yılından bu yana süren soruşturma boyunca sanıklardan bazılarının Fransız iç ve dış istihbarat servisleriyle ilişkide oldukları yolunda görüş bildirdiklerini söyledi. Duruşmalar boyunca 28 Haziran'da PKK terör örgütünün şahit gösterdiği Avrupa parlamentosundan Belçikalı bir parlamenter ve Alman profesör ile Akın Birdal şahit olarak dinlenecek. Duruşma salonundaki kalabalık dikkati çekerken, savunma makamı, sanıkları çok sayıda avukatla temsil ediyor. -DAVANIN GEÇMİŞİ- Paris'te 5 Şubat 2007 tarihinde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde terör örgütünün kullandığı söz konusu kültür merkezine baskın düzenlenmiş, baskında çeşitli evraka ve bilgisayarlara el konmuştu. Bu baskının, terör örgütüne maddi destek sağlayan ve örgütün Avrupa'daki üst düzey sorumluları olduğu tahmin edilen kişilere karşı Paris'in çeşitli banliyölerinde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde yapıldığı bildirilmişti. Kültür merkezine düzenlenen baskında yakalanan, aralarında Rıza Altun, Nedim Seven ve Atilla Balıkçı gibi bölücü örgütün Avrupa'daki elebaşılarının da bulunduğu 8 PKK mensubunun, 23 Şubat 2007 tarihinde çıkarıldıkları istinaf mahkemesi tarafından, soruşturma süresince tutuklanmalarına gerek olmadığına karar verilmiş ve bu kişiler serbest bırakılmıştı. Paris'in banliyölerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan diğer 10 kişi de daha sonra serbest bırakılmıştı. Operasyonlarda yakalanan kişiler hakkında, teröre mali kaynak sağlama dışında, ''organize suç'' ve ''kara para aklama'' iddialarıyla soruşturma açılmıştı. Fransız basını, soruşturma süresince tutuksuz kalmalarına karar verilen kişilerin uyuşturucu kaçakçılığı yapmaları olasılığının ciddi düzeyde gündemde olduğunu yazmıştı. Paris'teki operasyon, 2 PKK'lı teröristin döviz bürosunda kaynağını açıklayamadıkları 200 bin avroyu dolara çevirmek isterken gözaltına alınması sonucu başlatılan soruşturma çerçevesinde düzenlenmişti. Fransa tarafından hakkında adli denetim kararı çıkarılan Rıza Altun'un daha sonra Avusturya üzerinden kuzey Irak'a gittiği belirlenmişti. Nedim Seven, daha sonra yakalandığı İtalya'dan Fransa'ya iade edilmişti. Fransa, Nedim Seven'in iade edilmesini isteyen Türkiye'nin talebini ise kabul etmemiş ve Seven'i daha sonra serbest bırakmıştı. Fransa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetleri, 1993 yılında yasaklanmıştı.