'Fransa'daki olaylar daha da şiddetlenecek'

T24

Amaç 'rahatsızlık' ve 'kaos'

Muhalefet engeli

CGT Başkanı Bernard Thibault bu açıklamayı, sendikaların yedinci bir genel greve gidip gitmemeyi tartışacakları toplantının öncesinde yaptı.İlgili KonularAvrupa Enerji Ekonomi Avrupa Birliği Sosyoekonomik Fransa'da hayat emeklilik reformuna yönelik planlar karşısında bir biri ardına düzenlenen grevlerin etkisi altında olmaya devam ediyor.İşçi ve sendikalar en son ülkenin güneyindeki Marsilya kentinde havaalanına girişleri engellemişti. Ancak barikat kısa sürede kaldırıldı, havaalanı ise bu süre boyunca açık kaldı. Bir çok yolcunun araçlarını havaalanı girişinde bırakıp yürüyerek terminale girmek zorunda kalmıştı.Barikatlar kısa süreli olsa da, sendikaların temel taktiğinin ülke genelinde rahatsızlık ve hatta kaos yaratmak olduğu belirtiliyor.Bu taktiğin ne kadar süre boyunca kamunun ve işçilerin desteğine sahip olacağına dair ise soru işaretleri mevcut. Hükümet, hala büyük ölçüde grevlere destek veren kamunun zamanla şikayetçi olmaya başlayacağını umuyor.BBC Paris muhabiri Christian Fraser ise, sendika içi destekte şimdiden azalma gözlendiğini söylüyor. Grevin başında yüzde 70 olan sendika içi destek, son ankete göre yüzde 59'a düşmüş durumda. Ancak gene de grevden yana olan sendika üyeleri çoğunlukta ve dolayısıyla eylemlerin devam etmesi bekleniyor.Emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılmasını öngören yasa tasarısına muhalefet partilerinden de engelleme var. Meclisten geçen tasarının Senato'da bugün oylanması bekleniyordu. Ancak muhalefetteki senatörlerden gelen yüzlerce değişiklik önerisinin tartışılması bitmediği için, oylamanın en erken Cuma günü yapılabileceği düşünülüyor. Gözlemciler, muhalefetin değişiklik önerilerini sendikaların işine yarayan bir geciktirme taktiği olarak yorumluyor.