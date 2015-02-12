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Dünya

Fransa'daki market saldırısı sonrası aranan Hayat Boumeddiene, sessizliğini bozdu

IŞİD, Boumeddiene'in 'kendi topraklarında' olduğunu açıkladı

12 Şubat 2015 15:44

Terör örgütü IŞİD, Fransa'da bir süpermarkete saldıran Amedy Coulibaly'nin sevgilisi Hayat Boumeddiene'le yaptığı röportajı yayımladı.

Terör örgütü IŞİD’in Fransızca yayınladığı Dar al-İslam adlı dergide süpermarket saldırganı Amedy Coulibaly’nin sevgilisi Hayat Boumeddiene’le yapılan bir röportaj yer aldı. IŞİD, Boumeddiene’in “kendi topraklarında” olduğunu açıkladı.

Reuters’ın haberine göre, 9 Ocak’ta Fransa’nın başkenti Paris’te bir süpermarkete saldıran IŞİD militanı Coulibaly’nin sevgilisi Boumeddiene’in 8 Ocak’ta Türkiye ’den Suriye ’ye geçtiği duyurulmuştu. Paris’teki terör saldırıları hakkında yazıların yer aldığı ve kapağında Eyfel Kulesi’nin koruyan bir askerin bulunduğu dergide Boumeddiene’in isminin verilmediği, ancak “Coulibaly’nin eşi” ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

 

'Buraya gelirken hiç zorluk çekmedim'

 

Boumeddiene, kendisine sorulan “Halifeliğe girdiğinizde ne hissettiniz” sorusuna, “Buraya gelirken hiçbir zorluk çekmedim, Allah’ın kanunlarıyla yönetilen bu topraklarda yaşamak güzel” yanıtını verdi. Boumeddiene, Paris saldırılarındaki rolüyle ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

İlk sayısı 23 Aralık’ta çıkan dergide, “Peygambere hakaret edenlere saldırmaya devam etme” çağrısı da yapıldı.

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