Fransa’daki Katolik kilisesi eşcinsel evliliğe karşı eylem çağrısı yaptı!

Fransa'da mayıs ayında iktidara gelen sosyalist Cumhurbaşkanı François Hollande'ın seçim vaatlerinden olan eşcinsel evliliği konusundaki yasa tasarısı 7 Kasım Çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak. Yasa tasarısına şiddetle karşı çıkan Katolik kilisesi, halkı sokaklara dökülmeye çağırdı.

Eşcinsel çiftlerin resmi olarak evlenme ve evlat edinebilmelerinin yolunu açan yasa tasarısı bu konuda muhafazakarlar ile liberaller arasındaki toplum vizyonu ve ideoloji farkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ana muhalefetteki sağcı Halk Hareketi Birliği (UMP) partisi "aile yapısını bozacağı" gerekçesiyle yasa tasarısına karşı olduğunu bildirdi. UMP üyesi parlamenterler, Medeni Kanun'da "anne ve baba referanslarının kaybolmasına karşı olduklarını" açıkladılar.

'Düzenbazlık' açıklaması

Son yıllarda toplumsal tartışmalarda daha görünür hale gelen Katolik kilisesi de sosyalist hükümeti topluma "kendi vizyonunu empoze etmekle" suçlayan açıklamalarda bulunuyor. Katolik kilisesinin ülkedeki en üst düzey temsilcisi konumundaki Paris Başpiskoposu Kardinal Andre Vingt-Trois, sıradışı bir çıkış yaparak, yasa tasarısını "düzenbazlık" olarak tanımladı. Eşcinsel evliliğininin "toplumun temellerini sarsacağını" savunan kardinal Vingt-Trois, tasarının yasalaşmasına karşı olanları sokaklarda eyleme çağırdı. Tasarı karşıtı ilk gösterilerin 17 kasım günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Paris başpiskoposunun tasarı karşıtı ifadeleri kilise ile laikler arasında yeni bir polemik yarattı. İktidardaki Sosyalist Parti (PS) Katolik kilisesinin eşcinsel evliliği hakkındaki yasa tasarısını eleştirerek "rolü dışına çıktığını" savundu. PS sözcüsü David Assouline, "laik bir cumhuriyette sivil evlilikten söz ediyoruz, bu konu kilisenin görev alanını aşıyor" şeklinde konuştu. Bazı sosyalist parlamenterler ise Katolik kilisesinin eşcinsel evliliği konusundaki çıkışını "şoke edici biçimde geriye dönüş" olarak değerlendiriyor.

Komünistler ve yeşiller de destekliyor

Sosyalist Parti dışında komünistler ve yeşiller tarafından da desteklenen yasa tasarısının çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda kabul edildikten sonra önümüzdeki haftalarda parlamento gündemine gelmesi bekleniyor. Fransa'da ekim ayında gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırmasına göre halkın yüzde 58'i eşcinsel evliliğini destekliyor. Eşcinsel çiftlerin evlat edinebilmelerini isteyenlerin oranı ise yüzde 50.

Eşcinsel evliliği Avrupa'da ilk olarak 2001 yılında Hollanda tarafından tanınmıştı. O tarihten bu yana Belçika, İspanya, İsveç, Norveç, Portekiz, İzlanda ve Danimarka'da da eşcinsel evliliğinin resmen tanındığı yasal düzenlemeler yapıldı. Fransa, Almanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve İngiltere gibi ülkeler ise resmi evlilik biçiminde olmasa da eşcinsel çiftlerin beraberliğini değişik formlarda tanımış ve bu çiftlere evli çiftlerle eşit haklar tanımış durumda.