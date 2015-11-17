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Dünya

Fransa'daki ırkçı saldırı Türk kökenli kebapçıyı hedef aldı

Cambrai kentindeki saldırıda yaralanan Türkiye kökenli kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor

17 Kasım 2015 02:38

IŞİD'in eş zamanlı olarak düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin yasının tutulduğu Fransa'da, Cambrai kentinde restoran işleten Türkiye kökenli bir kişi ırkçı saldırıya uğradı. Sırtından yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, konuyla ilgili açıklama yapan savcılık, saldırganların vurulan kişiyi "dış görünümüne göre" seçtiğini açıkladı.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, Fransa'nın Belçika sınırına yakın Cambrai şehrinde kebapçı dükkanı bulunan bir Türk, ırkçı saldırının hedefi oldu. 30’lu yaşlardaki Türk, dükkanının yakınlarında kaldırımdayken içinde üç kişinin bulunduğu ve Fransız bayrağı taşıyan bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Cambrai Savcısı Remi Schwartz, Türk kökenli kişinin küçük kalibreli bir silahtan çıkan bir mermiyle sırtından yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Ateş açan kişinin aynı gece intihar ettiği de savcılık tarafından verilen bilgiler arasında. Araçta bulunan 1989 doğumlu bir kadın ve 1996 doğumlu bir erkek gözaltında tutulurken Savcılık, vurulan kişinin “görünümü nedeniyle” hedef seçildiğini belirtti. Schwartz, “Kurban, ten rengi saldırganın hoşuna gitmediği için rastgele seçilmiş gibi gözüküyor. Duruma bakılırsa başka kurban arayışına girme ihtimalleri vardı” dedi.

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