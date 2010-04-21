Fransa'daki grev gazeteleri vurdu

T24 - Fransa'da matbaa ve dağıtım şirketlerindeki grev yüzünden, ulusal günlük gazeteler bugün (21 Nisan 2010) çıkmadı. Bu arada ükümet, yüzü de örten peçeli çarşafın, kamuya açık yerlerde yasaklanması için mayıs ayında meclise yasa tasarısı sunacak.





İşçi sendikaları, işveren sendikalarının, çalışanların maaşlarını artırmamasını protesto etmek için greve gidildiğini açıkladı.





Fransızlar, greve rağmen, ulusal günlük gazeteleri, internet üzerinden takip etme şansına sahip.







Çarşaf tasarısı Meclis'e sunuluyor







Hükümet Sözcüsü Luc Chatel, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin katıldığı bugünkü (21 Nisan 2010) bakanlar kurulu toplantısında konunun gündeme geldiğini söyledi.





Chatel, "Cumhurbaşkanı, bugünkü toplantıda, peçeli çarşafın veya burkanın, kadın haysiyetine ve bizim değerlerimize aykırı olduğu görüşünü tekrarladı'' ifadesini kullandı.





Konuya ilişkin mecliste önce bir kararın kabul edilmesi, daha sonra iktidar partisi tarafından sunulacak yasa teklifinin oylamaya sunulması bekleniyor.





Genel kurula sunulacak karar tasarısında, ''Cumhuriyet ilkeleri ve kadın erkek eşitliğine saygı gereği'' yüzü de örten çarşafa Fransa'da karşı çıkılması gerektiği ifade edilecek.

