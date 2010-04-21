Fransa'daki grev gazeteleri vurdu

T24 - Fransa'da matbaa ve dağıtım şirketlerindeki grev yüzünden, ulusal günlük gazeteler bugün (21 Nisan 2010) çıkmadı. Bu arada ükümet, yüzü de örten peçeli çarşafın, kamuya açık
yerlerde yasaklanması için mayıs ayında meclise yasa tasarısı sunacak.
İşçi sendikaları, işveren sendikalarının, çalışanların maaşlarını artırmamasını protesto etmek için greve gidildiğini açıkladı.
Fransızlar, greve rağmen, ulusal günlük gazeteleri, internet üzerinden takip etme şansına sahip.
Çarşaf tasarısı Meclis'e sunuluyor
Hükümet
Sözcüsü Luc Chatel, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Nicolas
Sarkozy'nin katıldığı bugünkü (21 Nisan 2010) bakanlar kurulu toplantısında konunun
gündeme geldiğini söyledi.
Chatel, "Cumhurbaşkanı, bugünkü
toplantıda, peçeli çarşafın veya burkanın, kadın haysiyetine ve bizim
değerlerimize aykırı olduğu görüşünü tekrarladı'' ifadesini kullandı.
Konuya
ilişkin mecliste önce bir kararın kabul edilmesi, daha sonra iktidar
partisi tarafından sunulacak yasa teklifinin oylamaya sunulması
bekleniyor.
Genel kurula sunulacak karar tasarısında,
''Cumhuriyet ilkeleri ve kadın erkek eşitliğine saygı gereği'' yüzü de
örten çarşafa Fransa'da karşı çıkılması gerektiği ifade edilecek.