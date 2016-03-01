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Dünya

Fransa'daki göçmen kampı boşaltılıyor

Bölgenin boşaltılması sırasında göçmenler ile polis arasında çatışma yaşandı

01 Mart 2016 18:39

Fransa'da göçmenlerin İngiltere'ye geçebilmek için bekledikleri Calais kentinde ormanlık bölgede barındıkları kamp, Fransız polisince boşaltılmaya başlandı.

BBC Türkçe’deki habere göre, Jungle denilen bölgenin boşaltılması sırasında göçmenler ile polis arasında çatışma yaşandı.

Polis, taş ve kaya parçaları fırlatan göçmenlere göz yaşartıcı gaz sıktı. Olaylar sırasında 10'dan fazla kulübe de ateşe verildi. Yetkililerin tahliyeye kampın güney bölgesinden başladığı ve 100 kadar kulübenin yıkıldığı belirtiliyor.

Fransa hükümeti kamptaki koşulların "insani" olmadığını savunarak, kentte bekleyen göçmenleri geçici mülteci kabul merkezlerine göndermek istiyor.

Ancak Manş Tüneli'ni kullanarak İngiltere'ye geçmek isteyen binlerce göçmen, liman kenti Calais'de kalmaya çalışıyor.

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