Fransa'daki genel greve öğrencilerden destek: 60'dan fazla kampüs işgal edildi

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un reform paketlerine yönelik ülke genelinde önceki gün başlatılan genel grev dalgası büyüyor. Sendikaların öncülüğünde dün de binlerce eylemci sokaklardaydı. Greve öğrencilerden de destek geldi. Liberation gazetesi, ülke çapında 21 üniversiteye bağlı 60'dan fazla kampüste üniversite binalarının öğrenciler tarafından işgal edildiğini duyurdu.

Fransa'da demiryolu çalışanlarının dün başlattığı genel grev devam ederken greve destek veren öğrenciler, 50'den fazla kampüste blokaj uygulayarak eğitimi engelleme eylemi başlattı. Fransa Demiryolları İdaresi (SNCF) tarafından yapılan açıklamada, çalışanların yüzde 29,7'sinin ve makinistlerin yüzde 74'ünün greve katıldığı bildirdi.

SNCF, dün başlayan greve katılım yüzdesinin 4 puan düştüğü bilgisini verirken, gün boyunca 7 yüksek hızlı tren (TGV) ve 5 bölgeler arası trende birer sefer yapılabildiğini kaydetti.

Grev nedeniyle ülkede ulaşımın büyük oranda aksadığı belirtilirken, onbinlerce çalışanın işine gidemediği ve bazı şirketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gittikleri öğrenildi.

Başkent Paris'te 350 kilometre araç kuyruğu oluşurken, grev nedeniyle şehirlerarası ve uluslararası hatlarda seferlerin önemli oranda aksadığı kaydedildi.

"60'dan fazla kampüs öğrenciler tarafından işgal edildi"

Greve öğrencilerden de destek geldi. Hükümetin şubat ayında kanunlaştırdığı eğitim ve üniversiteye giriş reformunu protesto eden bazı öğrenciler hem greve destek hem de eğitim reformunu protesto amacıyla kampüslerde blokaj eylemlerini artırdı.

Liberation gazetesi, ülke çapında 21 üniversiteye bağlı 60'dan fazla kampüste üniversite binalarının protestocu öğrenciler tarafından işgal edildiğini duyurdu.

Ülkede blokaj eylemlerinin sürdüğü üniversiteleri etkileşimli bir harita üzerinde yayınlayan Liberation, onbinlerce öğrencinin eylemlere destek verdiğini, çok sayıda fakültede derslerin yapılamadığını bildirdi.

Paris'teki Sorbonne Üniversitesinin bazı bölümlerinin blokaj ve şiddet olayları nedeniyle eğitime ara verdiği açıklandı.

Yüksek Eğitim Bakanı Frederique Vidal, üniversitelerde şiddet olaylarına, gösterilere katılmayan öğrencilerin tartaklanmasına ve binalara zarar verilmesine izin verilmeyeceğini belirterek öğrencilere diyalog çağrısında bulundu.

Vidal, okullardaki eylemlere dair kışkırtma maksatlı yalan haberler konusunda da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Fransa yönetiminin demiryollarında reforma gitme kararına tepki gösteren ülkenin en büyük 4 sendikası, 3 Nisan'dan itibaren 28 Haziran'a kadar sürecek genel grev kararı alındığını açıklamıştı.