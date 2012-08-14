Fransa'daki çatışmada 16 polis yaralandı

Fransa'nın Amiens kentinde emniyet güçleriyle gençler arasında çıkan çatışmalarda 16 polis memuru yaralandı.

Amiens Belediye Başkanı Gilles Demailly, kentin kuzeyindeki yoksul mahallelerden birindeki bir ilkokulun ve spor merkezinin yakılmasıyla sonuçlanan olayların, bölgede giderek yükselen sosyal gerilimin ürünü olduğunu söyledi.

Kent tarihinin en büyük çatışmalarına sahne olan olaylar, motosiklet kazasında ölen 20 yaşındaki bir genç için düzenlenen cenaze konvoyuna katılan bir kişinin tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından geldi.

Söz konusu tutuklamanın ardından yaşanan küçük çaplı çatışmalar dün gece büyüdü. Yaklaşık 100 genç ile 150 kadar polisin çatışması sırasında helikopter destekli güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Gençlerin havalı tüfekle karşılık vermesi sonucu 16 polis memuru yaralandı.

Güvenlik bizim için bir öncelik değil, zorunluluk

Cumhurbaşkanı François Hollande'ın seçim zaferinin 100'üncü günü arifesinde gerçekleşen olaylar, sosyalist liderin sert tepkisine neden oldu.

Hollande olaylara sert bir yanıt verileceğini belirterek, "Güvenlik bizim için bir öncelik değil, zorunluluk" dedi.

Hollande, "Devlet bu şiddet olaylarıyla mücadele etmek için tüm imkanlarını kullanacak" diye konuştu.

Fransız hükümeti, bu ay başında Amiens'in kuzeyini, Eylül ayında oluşturulacak 15 "güvenlik öncelikli bölge" arasına almıştı.(hurrilyetplanet)