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Dünya

Fransa'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi

Saldırgan askerler tarafından vurularak öldürülmüştü

02 Ekim 2017 18:52

Fransa’nın Marsilya kentinde ana tren garında iki kişinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi.

Marsilya'da dün (1 Ekim 2017) ana tren garında iki kadını bıçaklayak öldüren kişinin saldırıyı IŞİD adına yaptığı iddia edildi. IŞİD'e yakınlığıyla bilinen Amak internet sitesinden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, saldırgan "asker" diye nitelendirilerek, saldırı üstlenildi.

Görgü tanıkları saldırganın iki kadını bıçakladıktan sonra "Allahu Ekber" diye bağırdığını belirtti. Saldırgan askerler tarafından vurularak öldürüldü. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu saldırı terörist bir saldırı olabilir ancak henüz bunu doğrulayamayız" diyerek, soruşturmanın devam ettiğini vurguladı. Marsilya Belediye Başkanı Jean-Claude Gaudin ise açıklamasında, "Benim için bu bir saldırıdır" dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron twitter hesabından yaptığı açıklamada, "bu barbar saldırı nedeniyle derin bir kızgınlık duyduğunu" belirtti. Macron Fransız güvenlik güçlerinin saldırıya verdiği hızlı tepkiyi ise övdü. Fransa Başbakanı Edouard Philipp ise "Tetikte olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırıdan bu yana alarmda olan Fransa'da, o tarihten beri ülke genelinde yüksek risk taşıyan bölgelerde askerler devriye geziyor.

Fransa'da son aylarda güvenlik görevlilerine yapılan saldırılarda da önemli artış kaydedildi. Eylül ayı ortalarında bir asker Paris metrosunda uğradığı bıçaklı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Ağustos ayında ise Paris'in bir banliyösünde aracını bir grup askerin üzerine süren saldırgan altı askerin yaralanmasına sebebiyet vermişti.

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