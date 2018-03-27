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Dünya

Fransa'da zorunlu eğitim 3 yaşında başlayacak

Uygulama, 2019'dan itibaren uygulamaya girecek

27 Mart 2018 16:59

Fransa'da zorunlu eğitime başlama yaşının 6'dan 3'e indirileceği belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uygulamanın 2019'dan itibaren uygulamaya gireceğini açıkladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen okul öncesi eğitimin ele alındığı kongrede konuşan Macron, eğitim sisteminde getirilecek değişikliklere ilişkin bilgi verdi. Fransa'da okul öncesi eğitimin mecburi hale getirildiğini anımsatan Macron, "2019 eğitim sezonundan itibaren, mecburi eğitim yaşını 6'dan 3'e indirmeye karar verdim" dedi.

25 bin çocuğu etkileyecek

Vatandaşlık eğitiminin küçük yaşlardan itibaren alınmasının önemine değinen Macron, Fransa değerlerinin okulda ve okul aracılığıyla çocuklara öğretilebileceğini savundu.

Fransa'da zorunlu eğitim 6 ve 16 yaşları arasında geçerli. Çocuklara 6 yaşından itibaren eğitim zorunluluğu 1882'de getirilmişti. Getirilecek mecburi uygulamanın yaklaşık 25 bin çocuğu etkilemesi bekleniyor.

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