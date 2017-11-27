Fransa'da zirve PSG'nin

Monaco deplasmanından galip ayrılan Ligue 1 lideri, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Ligue 1'in 14'üncü haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup ederen zirve yarışında takipçileriyle arasındaki farkı daha da açtı.

PSG'nin gollerini 19'uncu dakikada Edinson Cavani ve 52'nci dakikada penaltıdan Neymar atarken, Monaco'nun tek golü ise 81'inci dakikada Joao Moutinho'dan geldi.

Ligde üst üste 4'üncü galibiyetini alarak namağlup unvanını koruyan PSG, bu sonuçla puanını 38'e yükseltti. Paris ekibinin en yakın takipçileri Olympique Lyon ve Monaco ile arasında 9 puan fark bulunuyor.

Kaynak: Eurosport