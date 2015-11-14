Fransa'da yüksek hızlı tren raydan çıktı; 10 ölü!

Fransa'da Strasbourg yakınlarında yüksek hızlı tren test sürüşü esnasında raydan çıktı. Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Hürriyet'in haberine göre Almanya sınırına 10 kilometre mesafedeki Eckwersheim kasabasında raydan çıkan trende yolcu bulunmadığı, ölenlerin tren personeli olduğu belirtildi.

Kazada 12'sinin durumu ciddi olmak üzere 32 kişi de yaralandı.

Tren, köprü üzerinde raydan çıkıp Marne-Ren kanalına düşürken, olay yerine dalgıçların da aralarında bulunduğu kurtarma ekipleri sevk edildi.