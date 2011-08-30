-Fransa'da yoksulluk artıyor PARİS (A.A) - 30.08.2011 - Fransa'da Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün yaptığı son araştırmaya göre, küresel ekonomik krizle birlikte ülke genelinde yoksulluk önemli ölçüde arttı. Araştırmaya göre, 2009 yılı itibarıyla ülke genelinde yoksulların sayısı, toplam nüfusun yüzde 13.5'ini teşkil ediyor. Bir önceki yıl itibarıyla bu oran yüzde 13'tü. Fransa'da kişi başına yoksulluk sınırı, aylık 954 avro gelirin altı olarak belirlenmiş. 2009 rakamlarına göre, ülkede 8.4 milyon kişi, ayda bu rakamın altında gelirle yaşamını sürdürüyor. 2008 yılında patlayan küresel ekonomik krizin etkilerinin özellikle 2009 yılından bu yana görüldüğü kaydedilen araştırma sonucu, yine 2009 yılı rakamları itibarıyla nüfusun yarısından fazlasının yılda 19.080 avro (ayda 1.590 avro) gelirle yaşamını sürdürdüğünü ortaya koydu.